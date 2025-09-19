Еврокомиссия предлагает впервые ударить по криптобиржам для борьбы с обходом санкций

В рамках 19-го пакета санкций против России за развязанную ею войну Еврокомиссия предлагает дополнительно усилить предохранители от обхода санкций, впервые ударив по криптобиржам, и добавить новые экспортные ограничения на товары и технологии, которые могут применяться в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В предложении 19-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает закрыть "финансовые лазейки", которые помогают России обходить существующие ограничения.

"Мы применим запрет транзакций в отношении большего количества российских банков и банков в третьих странах. Мы усиливаем противодействие обходу санкций. Поскольку эта тактика становится все более сложной, наши санкции будут адаптироваться... Поэтому впервые наши ограничения затронут криптоплатформы и запретят транзакции в криптовалютах", – отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в санкционные списки попадут иностранные банки, подключенные к альтернативным платежным системам России. Также предлагают ограничить транзакции с лицами в специальных экономических зонах.

Предлагают добавить больше прямых экспортных ограничений в отношении технологий и изделий, которые могут использоваться для ведения войны.

"Также мы включаем в списки 45 компаний в России и третьих странах, которые оказывали прямую или косвенную поддержку российскому ВПК. В войне, где драйвером являются инновации, критически важно отрезать России доступ к ключевым технологиям. Прежде всего это касается дронов", – заявила фон дер Ляйен.

Основной блок 19-го пакета санкций – запрет импорта российского СПГ в страны ЕС с 1 января 2027 года.

Также в рамках пакета ЕС предлагает санкции против еще 118 "теневых судов" РФ и компаний в Китае.