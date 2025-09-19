Британія наклала санкції на двох грузинських бізнесменів за підтримку агресії РФ

Велика Британія у пʼятницю оголосила про нові санкції у звʼязку з повномасштабною російською агресією проти України, внісши до чорного списку двох грузинських бізнесменів і два танкери.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британського Міністерства закордонних справ.

Своїм рішенням уряд Британії наклав санкції на два танкери, які транспортували російську нафту до порту Батумі як частина "тіньового флоту".

Також під обмеження потрапили грузинський політик і медіамагнат Леван Васадзе – "за використання своїх платформ для поширення проросійської дезінформації" та бізнесмен Отар Парцхаладзе, який "має широкі зв'язки з Росією та вищими ешелонами партії "Грузинська мрія".

"У міру ослаблення військової позиції Росії Кремль все частіше звертається до посередників у третіх країнах, щоб підтримати свою війну та пропагандистські операції, зокрема в Грузії", – сказало британське МЗС.

Загалом санкційний список Британії проти Росії налічує понад 2800 позицій, ідеться в повідомленні.

Минулого тижня Британія оголосила про санкції, спрямовані проти нафтових доходів та воєнної машини Росії.

На початку вересня уряд Британії запровадив санкції проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей.