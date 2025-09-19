Великобритания наложила санкции на двух грузинских бизнесменов за поддержку агрессии РФ

Великобритания в пятницу объявила о новых санкциях в связи с полномасштабной российской агрессией против Украины, внеся в черный список двух грузинских бизнесменов и два танкера.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел.

Своим решением правительство Великобритании наложило санкции на два танкера, которые транспортировали российскую нефть в порт Батуми как часть "теневого флота".

Также под ограничения попали грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе – "за использование своих платформ для распространения пророссийской дезинформации" и бизнесмен Отар Парцхаладзе, который "имеет широкие связи с Россией и высшими эшелонами партии "Грузинская мечта".

"По мере ослабления военной позиции России Кремль все чаще обращается к посредникам в третьих странах, чтобы поддержать свою войну и пропагандистские операции, в частности в Грузии", – заявило британское МИД.

В целом санкционный список Великобритании против России насчитывает более 2800 позиций, говорится в сообщении.

На прошлой неделе Великобритания объявила о санкциях, направленных против нефтяных доходов и военной машины России.

В начале сентября правительство Великобритании ввело санкции против лиц, которые принудительно депортируют, индоктринируют и милитаризируют украинских детей.