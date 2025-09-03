Британія вдарила санкціями по росіянах, причетних до депортації українських дітей

Уряд Британії запровадив санкції проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду країни, пише "Європейська правда".

У середу, 3 вересня, Британія запровадила санкції проти осіб, які "здійснюють огидну політику Росії з депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей".

Серед них вісім осіб та три організації, пов'язані з російською державою. Сюди входять такі організації, як Фонд Ахмата Кадирова, який проводить програми перевиховання українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці.

Аймані Кадирова, президентка Фонду і мати пов'язаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова, також потрапила під санкції.

Також під санкції потрапив Валерій Майоров, керівник Центру підліткових програм, організації РФ, яка має на меті налаштувати дітей на тимчасово окупованих територіях проти України і натомість виховати у них патріотизм до Росії та російських цінностей.

"Ця заява з'явилася на тлі даних військової розвідки про те, що Росія проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність", – заявили у пресслужбі уряду.

У Британії наголосили, що, згідно зі звітами ООН, РФ запровадила російську навчальну програму в школах на тимчасово окупованих територіях та впровадила навчання, яке готує дітей до російської військової служби.

Зазначається, що наразі понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до Росії та тимчасово окупованих територій України. З них приблизно 6 тисяч українських дітей були переміщені до мережі таборів перевиховання.

"Кремлівська політика примусових депортацій, індоктринації та мілітаризації українських дітей є огидною і демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти президент Путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність. Жодна дитина не повинна бути пішаком війни, і саме тому ми притягаємо винних до відповідальності", – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакета санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.