Румунське місто забороняє прокатні самокати після загибелі підлітка

Румунське місто П’ятра-Нямц заборонило роботу сервісів прокату електросамокатів після того, як на одному з них вбився 15-річний хлопець.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Близько тижня тому у П’ятра-Нямц, місті-стотисячнику на північному сході Румунії, 15-річний хлопець впав з прокатного самоката, вдарився головою і внаслідок отриманих травм помер. Ніхто інший внаслідок аварії не постраждав.

Мер міста Адріан Ніце після нещасного випадку заявив, що бачить це сигналом для рішучих заходів.

"Я розпорядився почати юридичні процедури щодо відкликання контракту з компанією, яка здає напрокат електросамокати у П’ятра-Нямц, щоб такі драми більше не затьмарювали наше життя", – заявив він.

Перед цим у Румунії була низка інших тяжких інцидентів за участі самокатів. З початку 2025 року у ДТП з ними постраждали близько 1600 людей, семеро загинули. Один з останніх випадків стався у Бухаресті – 22-річний юнак на самокаті проїхав на червоний сигнал світлофора і смертельно травмував жінку, яка почала переходити дорогу на свій "зелений".

Мерія міста Бузеу пішла на менш радикальні заходи – самокати заборонили у парках та на деяких вулицях.

У Німеччині також повідомляли про зростання кількості аварій за участі електросамокатів.

Жорсткіше регулювання цього нового виду транспорту після масової появи приватних електросамокатів і прокатних сервісів, що їх пропонують, стало необхідністю для більшості європейських міст.

Париж став першою столицею у Європі, де за результатами референдуму прокатні електросамокати опинились під забороною.

