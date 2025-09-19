Румынский город запрещает прокатные самокаты после гибели подростка

Румынский город Пятра-Нямц запретил работу сервисов проката электросамокатов после того, как на одном из них погиб 15-летний парень.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Около недели назад в Пятра-Нямц, городе-стотысячнике на северо-востоке Румынии, 15-летний юноша упал с прокатного самоката, ударился головой и в результате полученных травм скончался. Никто другой в результате аварии не пострадал.

Мэр города Адриан Нице после несчастного случая заявил, что видит в этом сигнал для решительных мер.

"Я распорядился начать юридические процедуры по отзыву контракта с компанией, которая сдает в прокат электросамокаты в Пятра-Нямц, чтобы такие трагедии больше не омрачали нашу жизнь", – заявил он.

До этого в Румынии был ряд других тяжелых инцидентов с участием самокатов. С начала 2025 года в ДТП с ними пострадали около 1600 человек, семеро погибли. Один из последних случаев произошел в Бухаресте – 22-летний юноша на самокате проехал на красный сигнал светофора и смертельно травмировал женщину, которая начала переходить дорогу на свой "зеленый".

Мэрия города Бузеу пошла на менее радикальные меры – самокаты запретили в парках и на некоторых улицах.

В Германии также сообщали о росте количества аварий с участием электросамокатов.

Более жесткое регулирование этого нового вида транспорта после массового появления частных электросамокатов и прокатных сервисов, которые их предлагают, стало необходимостью для большинства европейских городов.

Париж стал первой столицей в Европе, где по результатам референдума прокатные электросамокаты оказались под запретом.

Читайте также Самокаты вне правил: как в ЕС пытаются ограничить двухколесный электротранспорт