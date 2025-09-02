Три кроки, які має зробити опозиція Сербії для перемоги режиму Вучича

Масові протести проти президента Сербії Александара Вучича наближаються до переломного моменту, припускає старший науковий співробітник офісу Democracy of the Future Фонду Фрідріха Еберта Філіп Мілачич.

На його думку, щоб перемогти режим на виборах, опозиція повинна розробити ефективні способи протидії маніпуляціям, окреслити переконливе бачення майбутнього Сербії та налагодити тісніші зв’язки з європейськими лідерами.

Докладніше – в колонці Філіпа Мілачича Сербія має шанс на успіх: що може покласти край авторитарній владі Вучича. Далі – стислий її виклад.

Сербію охопили протести після того, як минулого листопада обвалився дах на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, другому за величиною місті Сербії. Інцидент забрав життя 15 людей (ще одна людина померла у березні від отриманих травм).

Автор колонки звертає увагу, що нещодавно масштабні студентські протести переросли у насильство.

Десятки протестувальників були поранені у сутичках із поліцією та прихильниками влади, а сотні – затримані.

"Хоча спершу студенти намагалися дистанціюватися від політики, тепер вони вимагають дострокових парламентських виборів", – пише Філіп Мілачич.

Він припускає, що Вучич і Сербська прогресивна партія (СПС) вирішили поступово йти назустріч вимогам студентів: кілька сербських ЗМІ нещодавно повідомили, що вибори можуть відбутися до кінця року.

Співробітник офісу Democracy of the Future Фонду Фрідріха Еберта наголошує, що опозиції слід підготуватися до виборів і змінити підхід: перемога на виборах відрізняється від мобілізації на вулицях.

По перше, на думку автора колонки, сербській опозиції потрібно розробити креативні та ефективні способи протидії маніпуляціям.

"Щоб зробити наступні вибори максимально конкурентними, протестувальникам варто співпрацювати з громадськими організаціями й завчасно та регулярно викривати порушення", – рекомендує автор колонки.

По-друге, опозиція повинна запропонувати переконливе бачення майбутнього, а не лише наголошувати на недоліках режиму Вучича, який утримується при владі з 2012 року значною мірою завдяки апеляції до етнонаціоналізму.

І нарешті, опозиції слід готуватися до можливості захищати свою виборчу перемогу на вулицях.

"Це означає – вже зараз почати кампанію у європейських столицях, щоб демократичні союзники Сербії не визнали сфальсифікованих результатів. Думка європейських чиновників має значний вплив на сербських урядовців і бізнес-еліти, адже економіка країни суттєво залежить від торгівлі та інвестицій ЄС", – пише співробітник офісу Democracy of the Future Фонду Фрідріха Еберта.

