Єврокомісія поскаржилась на Ірландію до Суду ЄС через недотримання правил щодо видобутку торфу

Єврокомісія поскаржилась на Ірландію до Суду ЄС у зв’язку з неповним дотриманням європейських правил захисту довкілля у процесі видобутку торфу.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

4 червня Єврокомісія поскаржилася на Ірландію до Суду ЄС у зв’язку з недотриманням директиви щодо оцінки впливу на довкілля, що зобов’язує країни Євросоюзу здійснювати відповідну оцінку для проєктів, які можуть мати суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище.

Йдеться, зокрема, про розробку торфовищ в Ірландії.

Як зазначають, Ірландія змінила своє законодавство на виконання рішення Суду ЄС 1999 року стосовно неправильного перенесення вимог директиви у цьому питанні, проте на практиці досі далеко не всі "торфові" проєкти проходять необхідну оцінку.

У 2019 році Єврокомісія ініціювала процедуру у зв’язку з можливим недотриманням законодавства ЄС, що завершилася відповідним висновком про порушення.

З 2020 року в Ірландії здійснили суттєві кроки для виправлення ситуації, внаслідок чого деякий бізнес у торфовій галузі навіть зупинив діяльність. Проте Єврокомісія вважає, що в країні досі відбувається чимало торфового видобутку без належної оцінки впливу на довкілля, особливо коли йдеться про зони видобутку площею до 50 гектарів.

"Попри наявні докази того, що відбувається така нелегальна діяльність, на місцевому рівні не вживають ніяких заходів. Єврокомісія вважає зусилля з боку ірландських органів влади недостатніми, відтак подає позов проти Ірландії до Суду ЄС", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, Угорщина планує переглянути закон Орбана про ЛГБТ+ після рішення Суду ЄС.

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