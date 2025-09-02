Три шага, которые должна сделать оппозиция Сербии для победы над режимом Вучича

Массовые протесты против президента Сербии Александара Вучича приближаются к переломному моменту, предполагает старший научный сотрудник офиса Democracy of the Future Фонда Фридриха Эберта Филип Милачич.

По его мнению, чтобы победить режим на выборах, оппозиция должна разработать эффективные способы противодействия манипуляциям, обозначить убедительное видение будущего Сербии и наладить более тесные связи с европейскими лидерами.

Подробнее – в колонке Филиппа Милачича У Сербии есть шанс на успех: что может положить конец авторитарной власти Вучича. Далее – краткое изложение.

Сербию охватили протесты после того, как в ноябре прошлого года обрушилась крыша на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, втором по величине городе Сербии. Инцидент унес жизни 15 человек (еще один человек скончался в марте от полученных травм).

Автор колонки обращает внимание, что недавно масштабные студенческие протесты переросли в насилие.

Десятки протестующих были ранены в столкновениях с полицией и сторонниками власти, а сотни – задержаны.

"Хотя сначала студенты пытались дистанцироваться от политики, теперь они требуют досрочных парламентских выборов", – пишет Филип Милачич.

Он предполагает, что Вучич и Сербская прогрессивная партия (СПС) решили постепенно идти навстречу требованиям студентов: несколько сербских СМИ недавно сообщили, что выборы могут состояться до конца года.

Сотрудник офиса Democracy of the Future Фонда Фридриха Эберта отмечает, что оппозиции следует подготовиться к выборам и изменить подход: победа на выборах отличается от мобилизации на улицах.

Во-первых, по мнению автора колонки, сербской оппозиции нужно разработать креативные и эффективные способы противодействия манипуляциям.

"Чтобы сделать следующие выборы максимально конкурентными, протестующим стоит сотрудничать с общественными организациями и заблаговременно и регулярно разоблачать нарушения", – рекомендует автор колонки.

Во-вторых, оппозиция должна предложить убедительное видение будущего, а не только подчеркивать недостатки режима Вучича, который удерживается у власти с 2012 года в значительной степени благодаря апелляции к этнонационализму.

И наконец, оппозиции следует готовиться к возможности защищать свою избирательную победу на улицах.

"Это означает – уже сейчас начать кампанию в европейских столицах, чтобы демократические союзники Сербии не признали сфальсифицированные результаты. Мнение европейских чиновников имеет значительное влияние на сербских правительственных чиновников и бизнес-элиту, ведь экономика страны существенно зависит от торговли и инвестиций ЕС", – пишет сотрудник офиса Democracy of the Future Фонда Фридриха Эберта.

