Сибіга оголосив про нову сторінку в українсько-угорських відносинах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар очільника українського зовнішньополітичного відомства з’явився на тлі повідомлень про те, що Україна та Угорщина досягли домовленостей в питаннях нацменшин.

А після цього кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України.

Сибіга висловив вдячність кіпрському головуванню "за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС".

Він також подякував усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС "за їхню незмінну підтримку".

"Я також високо ціную конструктивну участь Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку у відносинах між Україною та Угорщиною – сторінку, засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому", – зазначив український міністр.

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.