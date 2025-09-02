Фіцо помріяв про російсько-американську співпрацю для будівництва АЕС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що волів би бачити співпрацю між США та Росією у будівництві нової атомної електростанції в Словаччині.

Про це він заявив під час зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним у Китаї, цитує Dennik, пише "Європейська правда".

Фіцо заявив, що буде заохочувати спеціалізовані російські компанії до співпраці з американською компанією Westinghouse.

"Я вітав би російсько-американську співпрацю в цьому проєкті", – сказав він.

Він також повідомив, що запропонував дату для засідання спільної комісії з економічного співробітництва, і що Словаччина зацікавлена в постачанні російського газу і нафти.

Торік у травні уряд Словаччини схвалив план будівництва ще одного ядерного реактора у Ясловських Богуницях, де компанія Slovenske Elektrarne наразі експлуатує два ядерні енергоблоки.

Міністерка економіки Деніса Сакова заявляла, що російський енергетичний гігант "Росатом" не буде допущений до участі в можливому тендері.

Також у липні ЗМІ писали, що Фіцо невдовзі відвідає Вашингтон для підписання міжурядової угоди зі США про будівництво атомного енергоблока Westinghouse вартістю $12-15 млрд.