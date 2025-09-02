Фицо помечтал о российско-американском сотрудничестве для строительства АЭС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хотел бы видеть сотрудничество между США и Россией в строительстве новой атомной электростанции в Словакии.
Об этом он заявил во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае, цитирует Dennik, пишет "Европейская правда".
Фицо заявил, что будет поощрять специализированные российские компании к сотрудничеству с американской компанией Westinghouse.
"Я приветствовал бы российско-американское сотрудничество в этом проекте", – сказал он.
Он также сообщил, что предложил дату для заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и что Словакия заинтересована в поставках российского газа и нефти.
В мае прошлого года правительство Словакии одобрило план строительства еще одного ядерного реактора в Ясловских Богуницах, где компания Slovenske Elektrarne в настоящее время эксплуатирует два ядерных энергоблока.
Министр экономики Дениса Сакова заявляла, что российский энергетический гигант "Росатом" не будет допущен к участию в возможном тендере.
Также в июле СМИ писали, что Фицо вскоре посетит Вашингтон для подписания межправительственного соглашения с США о строительстве атомного энергоблока Westinghouse стоимостью $12-15 млрд.