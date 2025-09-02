Министр обороны Эстонии: в США стало меньше оптимизма в отношении РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что администрация США сейчас уже менее оптимистична в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление эстонского министра приводит ERR.

По словам Певкура, в Белом доме знают, что хозяин Кремля Владимир Путин "не желает вести переговоры".

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не ведет эти дипломатические переговоры самостоятельно, и результата должна достичь его команда.

"Понятно, что в Белом доме понимают, что Путин не пойдет на уступки. Неоднократные попытки посадить за один стол президента Украины Владимира Зеленского и Путина не увенчались успехом. Глядя на то, что происходит в Украине, не видно, чтобы происходил какой-то перелом. Скорее, с наступлением осени в США начинает играть повышенную роль американская внутренняя политика", – сказал Певкур.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.

По данным СМИ, Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – пока стороны "станут более уступчивыми", а в его окружении обвиняют европейских лидеров в том, что Украина не согласна на большие уступки.