Литва долучиться до ініціативи Фінляндії щодо розвитку мережі укриттів в Україні

Литва має намір приєднатися до ініціативи Фінляндії щодо розвитку мережі укриттів в Україні.

Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

У травні Україна та Фінляндія оголосили про створення міжнародної коаліції з питань зміцнення цивільної оборони, яка покликана розширити мережу укриттів у країні.

Ініціатива спрямована на будівництво сховищ, обмін досвідом між країнами в цій галузі та створення інструментів фінансування їх обладнання.

"Литва вітає і повністю підтримує ініціативу Фінляндії очолити коаліцію зі створення притулків для України. Ми готові до неї приєднатися", – сказав Науседа.

Водночас він закликав Фінляндію доєднатися до литовської ініціативи з будівництва нових шкіл в Україні.

Про те, що Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні, стало відомо 19 березня.