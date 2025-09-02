Литва присоединится к инициативе Финляндии по развитию сети укрытий в Украине

Литва намерена присоединиться к инициативе Финляндии по развитию сети укрытий в Украине.

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

В мае Украина и Финляндия объявили о создании международной коалиции по вопросам укрепления гражданской обороны, которая призвана расширить сеть укрытий в стране.

Инициатива направлена на строительство убежищ, обмен опытом между странами в этой области и создание инструментов финансирования их оборудования.

"Литва приветствует и полностью поддерживает инициативу Финляндии возглавить коалицию по созданию убежищ для Украины. Мы готовы к ней присоединиться", – сказал Науседа.

В то же время он призвал Финляндию присоединиться к литовской инициативе по строительству новых школ в Украине.

О том, что Финляндия возглавит коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине, стало известно 19 марта.