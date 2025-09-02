Ультраправа "АдН" зіткнулась із серією смертей кандидатів перед місцевими виборами

Щонайменше шестеро кандидатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" померли за останній тиждень перед місцевими виборами у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На виборах у Північному Рейні-Вестфалії, які пройдуть 14 вересні, балотуватимуться близько 20 тисяч кандидатів

Смерть низки кандидатів означає, що доведеться надрукувати нові бюлетені, а деякі виборці, які голосували поштою, повинні будуть проголосувати ще раз.

Перші повідомлення стосувалися смерті чотирьох кандидатів від "АдН", а потім з'явилася інформація про смерть двох запасних кандидатів, що викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах і появу численних теорій змови.

Співголова "АдН" Аліса Вайдель не спробувала спростувати ці спекуляції, а натомість перепостила заяву економіста на пенсії Стефана Гомбурга про те, що така кількість смертей кандидатів є "статистично майже неможливою".

Інший представник "АдН" Кай Готтшальк зазначив, що його партія хоче, щоб ці справи були розслідувані "без негайного переходу в область теорій змови".

Водночас поліція заявила, що складу злочину в цих смертях немає. За даними правоохоронців, чотири перші смерті були або від природних причин, або причина не розголошується з міркувань конфіденційності. Дві наступні смерті були описані аналогічним чином.

Міністерство внутрішніх справ землі зазначило, що померли також кандидати від інших партій, зокрема від партії "Зелених" та соціал-демократів.

Стратеги "АдН" сподіваються на успіх на місцевих виборах у Північному Рейні-Вестфалії, які вважаються першим випробуванням для виборців після приходу до влади нового федерального уряду.

Варто зазначити, що останні опитування показують, що крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" стала найпопулярнішою політичною силою в країні.

Крім того, оцінка німцями роботи на посаді федерального канцлера Фрідріха Мерца впала до найнижчого рівня з часу призначення нового уряду.