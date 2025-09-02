Ультраправая "АдГ" столкнулась с серией смертей кандидатов перед местными выборами

По меньшей мере шесть кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") умерли за последнюю неделю перед местными выборами в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На выборах в Северном Рейне-Вестфалии, которые пройдут 14 сентября, будут баллотироваться около 20 тысяч кандидатов

Смерть ряда кандидатов означает, что придется напечатать новые бюллетени, а некоторые избиратели, которые голосовали по почте, должны будут проголосовать еще раз.

Первые сообщения касались смерти четырех кандидатов от "АдГ", а затем появилась информация о смерти двух запасных кандидатов, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях и появление многочисленных теорий заговора.

Сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель не попыталась опровергнуть эти спекуляции, а вместо этого перепостила заявление экономиста на пенсии Стефана Хомбурга о том, что такое количество смертей кандидатов является "статистически почти невозможным".

Другой представитель "АдГ" Кай Готтшальк отметил, что его партия хочет, чтобы эти дела были расследованы "без немедленного перехода в область теорий заговора".

В то же время полиция заявила, что состава преступления в этих смертях нет. По данным правоохранителей, четыре первые смерти были либо от естественных причин, либо причина не разглашается из соображений конфиденциальности. Две последующие смерти были описаны аналогичным образом.

Министерство внутренних дел земли отметило, что умерли также кандидаты от других партий, в частности от партии "Зеленых" и социал-демократов.

Стратеги "АдГ" надеются на успех на местных выборах в Северном Рейне-Вестфалии, которые считаются первым испытанием для избирателей после прихода к власти нового федерального правительства.

Стоит отметить, что последние опросы показывают, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" стала самой популярной политической силой в стране.

Кроме того, оценка немцами работы на посту федерального канцлера Фридриха Мерца упала до самого низкого уровня со времени назначения нового правительства.