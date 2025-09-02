У Литві літо-2025 стало одним з найхолодніших за останні роки

У Литві цьогорічне літо стало одним з найхолодніших з 2017 року, із середніми температурами нижче довгострокової норми,

Такі дані Литовської гідрометеорологічної служби наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

У порівнянні з 1961 роком, літо-2025 посіло 33-е місце за температурою. Його середня температура відповідала температурі 1964, 1966 і 1968 років.

Це було також перше літо з 2017 року без жодної зафіксованої хвилі спеки, що визначається як три послідовні дні з максимальною температурою вище 30 градусів за Цельсієм.

На відміну від весни цього року, яка відзначилася значними температурними аномаліями, літо майже не відрізнялося від норми.

Метеорологи відзначили, що кожен місяць сезону мав менше сонячних годин, ніж у середньому.

Кількість опадів була значно вищою: у Литві за сезон було зафіксовано в середньому 275,6 мм опадів, що приблизно на 20% більше, ніж середній багаторічний показник у 229 мм.

Повідомляли також, що попередні статистичні дані Національної метеорологічної служби Великої Британії підтверджують, що літо 2025 року офіційно є найтеплішим за всю історію спостережень у країні.

А у Франції цьогорічне літо стало третім найспекотнішим в історії.