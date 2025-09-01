Літо 2025 року у Британії стало найспекотнішим за час спостережень

Попередні статистичні дані Національної метеорологічної служби Великої Британії підтверджують, що літо 2025 року офіційно є найтеплішим за всю історію спостережень у країні.

Як пише "Європейська правда", про це британська метеорологічна служба повідомила в понеділок.

Аналіз кліматологів Національної метеорологічної служби Британії показав, що середня температура в країні з 1 червня по 31 серпня становить 16,10°C – на 1,51°C вище за довгострокову метеорологічну середню температуру.

"Це перевищує попередній рекорд у 15,76°C, встановлений у 2018 році, і витісняє літо 1976 року з п'ятірки найтепліших літ з початку спостережень у 1884 році", – ідеться в повідомленні.

Британські кліматологи також підрахували, що ймовірність літа, яке буде так само спекотним або спекотнішим за 2025 рік, зараз у 70 разів вища, ніж була б без викидів парникових газів, спричинених діяльністю людини.

"Тривала спека цього року була спричинена сукупністю факторів, серед яких домінування систем високого тиску, незвично тепле море навколо Великобританії та сухі весняні ґрунти", – прокоментувала дослідниця Національної метеорологічної служби Британії Емілі Карлайл.

Раніше повідомлялось, що влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.

В окремих районах Франції скасували перший навчальний день у школах через сильні грози.