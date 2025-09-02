Літо-2025 у Франції стало третім найспекотнішим за всю історію

Міністерка екологічного переходу Франції Аньєс Панньє-Рунашер заявила, що літо 2025 року, в ході якого зафіксували два періоди сильної спеки, стало третім найспекотнішим літом, зареєстрованим у Франції з початку досліджень Météo-France в 1900 році.

Її заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка виступала на пресконференції, де детально розповіла про кліматичну ситуацію літа 2025 року.

За даними Météo-France, літо 2025 року, із середньою температурою 22,2°C та відхиленням +1,9°C, посідає третє місце після літа 2003 року (+2,7°C) та 2022 року (+2,3°C),

З двома періодами сильної спеки, в червні та серпні, країна пережила 27 днів в умовах хвилі спеки.

Таким чином, літо 2025 року посідає друге місце за кількістю днів хвилі спеки, поступаючись літу 2022 року.

"На жаль, це лише передчуття того, що нас чекає, адже в найближчі роки хвилі спеки стануть частішими та інтенсивнішим", – підкреслила Панньє-Рунашер.

Повідомляли також, що попередні статистичні дані Національної метеорологічної служби Великої Британії підтверджують, що літо 2025 року офіційно є найтеплішим за всю історію спостережень у країні.

Крім того, влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.