У Чехії пропонують підвищити для росіян податок на нерухомість у 68 разів

Чеська партія "Пірати" пропонує підвищити податок на нерухомість для громадян недружніх країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Одним із головних аргументів "Піратів" на виборах цього року є більш доступне житло. Крім 200 000 нових квартир, які вони обіцяють побудувати протягом наступних чотирьох років, вони хочуть вирішувати житлову кризу підвищенням податку на майно для громадян недружніх держав. Поки це торкнеться тільки росіян, для яких "Пірати" пропонують ввести символічне підвищення податку на нерухомість у 68 разів.

Цифра 68 відсилає до радянського вторгнення 1968 року.

Однак, на думку експертів, обидві пропозиції нереалістичні.

"Ненормально, коли росіяни-нерезиденти володіють тут порожніми квартирами, купленими як інвестиція, а молодим людям ніде жити", – таке повідомлення опублікували "Пірати" у своєму Фейсбуці.

"Ми хочемо збільшити податок на майно російських спекулянтів, які не мають у країні ПМП. Ми можемо, наприклад, спиратися на санкційний список МЗС. Особи, які отримали притулок, звичайно, будуть звільнені від сплати", – заявив виданню iDnes.cz голова "Піратів" Зденек Гржиб.

Відповідаючи на запитання сайту Podnikatel.cz про позицію партії щодо зміни податку на майно, "Пірати" підтвердили свою позицію: "Так, ми хочемо оподаткувати російських нерезидентів і ділянки під забудову в зонах прискореного будівництва, якщо будівництво на них не ведеться".

Згідно з результатами нещодавнього опитування, "Пірати" можуть розраховувати на 9,5% голосів виборців.