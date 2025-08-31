За місяць до виборів у Чехії партія експрем’єра-популіста продовжує лідирувати

Трохи більше як за місяць до парламентських виборів у Чехії партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша лідирує у рейтингах

Це випливає з моделі, складеної агентством Kantar на замовлення "Чеського телебачення" (ČT), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У серпні опозиційна партія ANO здобула б перемогу на парламентських виборах, набравши 33% голосів. Керівна коаліція Spolu/"Разом", що складається з громадянських демократів (ODS), християнських демократів (KDU-ČSL) і TOP-09, отримала б 20% голосів.

Таким чином, поточні результати ANO і "Разом" виявилися дещо нижчими, ніж у червневій моделі.

Керівна партія "Старости і незалежні" (STAN) поліпшила показник на 0,5%, до 12%.

Опозиційна партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) посіла б на виборах четверте місце з підтримкою 10,5% виборців, на один пункт нижче, ніж у червні.

Навпаки, підтримка "Піратів" і руху комуністів "Stačilo!" зросла. "Пірати" отримають голоси 9,5% виборців, що означає зростання на два пункти. "Stačilo!" набирає 6%, на 1,5 пункти більше, ніж у попередній моделі.

Зріс рейтинг "Автомобілістів" (Motoristé sobě), які в серпні набирають 5,5% голосів, що відкриває їм дорогу до парламенту. "Přísaha", яка може розраховувати лише на 2% голосів, виявиться значно нижчою за п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для проходження в нижню палату.

В інтерв'ю ČT аналітик агентства Kantar Павел Раноха повідомив, що найбільші зміни порівняно з червневою моделлю відбулися через нові злиття на політичній арені.

Він нагадав, що перед виборами об'єдналися "Пірати" і "Зелені". "Ще одним формуванням, яке зміцнилося завдяки злиттю, став рух "Stačilo!", у списках кандидатів якого з'являться політики із соціал-демократичної партії", – нагадав аналітик.

Вибори депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки відбудуться 3 і 4 жовтня.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний вимагає, аби конгломерат Agrofert колишнього прем'єра і фаворита виборів Андрея Бабіша повернув понад 200 мільйонів євро сільськогосподарських субсидій ЄС.

Андрей Бабіш, чия партія ANO лідирує в опитуваннях, заявляв, що у разі приходу до влади його уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.