В Чехии предлагают повысить для россиян налог на недвижимость в 68 раз

Чешская партия "Пираты" предлагает повысить налог на недвижимость для граждан недружественных стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Одним из главных аргументов "Пиратов" на выборах этого года является более доступное жилье. Кроме 200 000 новых квартир, которые они обещают построить в течение следующих четырех лет, они хотят решать жилищный кризис повышением налога на имущество для граждан недружественных государств. Пока это коснется только россиян, для которых "Пираты" предлагают ввести символическое повышение налога на недвижимость в 68 раз.

Цифра 68 отсылает к советскому вторжению 1968 года.

Однако, по мнению экспертов, оба предложения нереалистичны.

"Ненормально, когда россияне-нерезиденты владеют здесь пустыми квартирами, купленными как инвестиция, а молодым людям негде жить", – такое сообщение опубликовали "Пираты" в своем Фейсбуке.

"Мы хотим увеличить налог на имущество российских спекулянтов, которые не имеют в стране ПМЖ. Мы можем, например, опираться на санкционный список МИД. Лица, получившие убежище, конечно, будут освобождены от уплаты", – заявил изданию iDnes.cz председатель "Пиратов" Зденек Гржиб.

Отвечая на вопрос сайта Podnikatel.cz о позиции партии по изменению налога на имущество, "Пираты" подтвердили свою позицию: "Да, мы хотим обложить налогом российских нерезидентов и участки под застройку в зонах ускоренного строительства, если строительство на них не ведется".

Согласно результатам недавнего опроса, "Пираты" могут рассчитывать на 9,5% голосов избирателей.