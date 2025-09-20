Пентагон почав вимагати в акредитованих ЗМІ погоджувати інформацію перед поширенням

Міністерство оборони США повідомило низці видань, що надалі їхні акредитовані кореспонденти зобов’язані погоджувати публікацію будь-якої отриманої у Пентагоні інформації.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Пентагон у п’ятницю розіслав акредитованим виданням інформаційну записку, у якій вимагає не збирати та не розповсюджувати інформацію, яка не була офіційно погоджена для публікації, під загрозою втрати акредитації.

У записці йдеться, що інформація "має отримати погодження для публічного розповсюдження відповідними посадовцями до її публікації, навіть якщо вона не є засекреченою".

На додачу, кореспондентів повідомили про встановлення обмежень на пересування всередині будівлі Пентагону. Досі акредитовані медіа могли без супроводу пересуватися значною частиною будівлі, хоча чимало офісів і переговорних кімнат були з обмеженим доступом.

Акредитацію у Пентагоні мають близько 90 журналістів.

Міністр оборони Піт Гегсет у п’ятницю затвітив допис, що "не преса керує Пентагоном, а народ".

Гегсет неодноразово приєднувався до звинувачень Трампа на адресу ЗМІ та звинувачував журналістів у тому, що вони шкодять "зривають" політику Трампа, публікуючи "зливи" від "невдоволених колишніх співробітників". Він сам лише раз давав пресконференцію – коли США доєдналися до удару по Ірану у червні 2025 року.

У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати назву "Американська затока".

У квіті Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь Associated Press у президентському пулі журналістів.

Також Трамп подав позоов проти The New York Times на 15 мільярдів доларів за буцімто наклеп; наразі суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.