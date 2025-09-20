Пентагон требует от аккредитованных СМИ согласовывать информацию перед распространением

Министерство обороны США сообщило ряду изданий, что в дальнейшем их аккредитованные корреспонденты обязаны согласовывать публикацию любой информации, полученной в Пентагоне.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Пентагон в пятницу разослал аккредитованным изданиям информационную записку, в которой требует не собирать и не распространять информацию, которая не была официально согласована для публикации, под угрозой отзыва аккредитации.

В записке говорится, что информация "должна получить согласование для публичного распространения соответствующими должностными лицами до ее публикации, даже если она не является засекреченной".

Кроме того, корреспондентам сообщили об установлении ограничений на передвижение внутри здания Пентагона. До сих пор аккредитованные СМИ могли без сопровождения передвигаться по значительной части здания, хотя многие офисы и переговорные комнаты были с ограниченным доступом.

Аккредитацию в Пентагоне имеют около 90 журналистов.

Министр обороны Пит Хэгсет в пятницу написал в Твиттере, что "не пресса управляет Пентагоном, а народ".

Хэгсет неоднократно присоединялся к обвинениям Трампа в адрес СМИ и обвинял журналистов в том, что они вредят и "срывают" политику Трампа, публикуя "сливы" от "недовольных бывших сотрудников". Он сам только раз давал пресс-конференцию – когда США присоединились к удару по Ирану в июне 2025 года.

В феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать название "Американский залив".

В апреле федеральный судья обязал Белый дом восстановить участие Associated Press в президентском пуле журналистов.

Также Трамп подал иск против The New York Times на 15 миллиардов долларов за якобы клевету; суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.