"Неналежний і неприпустимий": у США відхилили позов Трампа проти NYT на $15 млрд

Суддя окружного суду штату Флорида у пʼятницю відхилив багатомільярдний позов президента США Дональда Трампа проти The New York Times через невідповідність юридичним вимогам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Суддя Стівен Меррідей з окружного суду США за Середнім округом Флориди сказав у п'ятницю, що позов "безперечно і неприпустимо суперечить вимогам" правил цивільного судочинства.

У своєму рішенні суддя сказав, що позов має бути "коротким, чітким і прямим викладом фактів", тоді як позов Трампа проти The New York Times був "однозначно неналежним і неприпустимим".

Серед іншого, текст позову президента США зайняв 85 сторінок замість максимально допустимих 40 і містив багато "лайки та образ", а також "піару" досягнень Трампа.

Меррідей додав, що юридична команда Трампа може подати повторний позов протягом наступних чотирьох тижнів. Представник американського президента сказав, що він скористається цією можливістю.

"Президент Трамп продовжуватиме притягати до відповідальності фейкові новини шляхом цього потужного позову проти The New York Times, її репортерів та Penguin Random House", – ідеться в його заяві.

Нагадаємо, у позові Трамп звинувачував The New York Times, чотирьох її репортерів та видавництво Penguin Random House у наклепі та дифамації, які нібито завдали шкоди його репутації та матеріальних збитків.

Зазначимо, це не вперше, коли Трамп націлюється на ЗМІ.

Зокрема у лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати назву "Американська затока".

У квіті Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь Associated Press у президентському пулі журналістів.