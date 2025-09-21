Президент Фінляндії: гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, які обговорюються так званою "коаліцією рішучих", змусять європейські країни, які їх підпишуть, протистояти Росії, якщо та в майбутньому знову почне агресію проти України.

Про це фінський президент заявив в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Стубб, насамперед гарантії безпеки є фактором стримування.

"Цей фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб бути переконливим, він має бути сильним", – сказав він.

За словами президента Фінляндії, гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією. Водночас він підкреслив, що Росія не матиме права вето на їхній формат.

"Росія не має абсолютно ніякого права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави... Тому для мене не є питанням, погодиться Росія чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але справа не в цьому", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи означатимуть ці гарантії, що європейські країни будуть готові вступити у військове протистояння з Росією у випадку майбутньої агресії проти України, Стубб сказав: "Це ідея гарантій безпеки за визначенням".

Він також переконаний, що будь-які гарантії будуть безглуздими, якщо вони не будуть підкріплені реальною силою.

Стубб також визнав, що наразі шансів посадити господаря Кремля Владіміра Путіна за стіл переговорів небагато.

"Ця війна занадто велика, щоб він міг її програти. Він припустився, мабуть, найбільшої стратегічної помилки в новітній історії, безумовно, з часів закінчення холодної війни, і він провалився у всіх своїх стратегічних цілях. Це питання, коли він сяде за стіл переговорів, сподіваюся, рано чи пізно, але зараз я налаштований досить песимістично", – додав фінський президент.

