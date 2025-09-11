Посол України у НАТО пропонує партнерам вже зараз втілити деякі елементи гарантій безпеки

Посол України у НАТО Альона Гетьманчук вважає, що країни "коаліції рішучих" могли б вже зараз впровадити окремі елементи гарантій безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", її коментар наводять у статті Bloomberg про безпрецедентне вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Гетьманчук у коментарі агентству зазначила, що нічні події 10 вересня над Польщею підкреслюють необхідність вже зараз починати втілення деяких елементів безпекових гарантій для України, зокрема тих, що спрямовані на посилення її оборонних спроможностей.

"Якщо усі погоджуються, що сильна українська армія є і буде центральним елементом будь-яких безпекових гарантій, то чому нам чекати до паузи у бойових діях чи врегулювання для того, щоб почати їх втілювати – надаючи Україні усі засоби для ефективної оборони?", – додатково прокоментувала Гетьманчук у своєму X.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час останніх перемовин "коаліції рішучих" у Парижі запропонував Трампу "спеціальний формат" для захисту неба над Україною.

Після порушення повітряного простору Польщі близько 20 російськими дронами очільники МЗС Польщі та України обговорили можливість збиття російських дронів над Україною силами країн НАТО. Польський міністр зазначив, що рішень з цього приводу поки немає.

Читайте детальніше, про що домовилась "коаліція рішучих" на останній зустрічі у Парижі і як змінилася позиція США щодо гарантій безпеки.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу