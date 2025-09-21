Президент Финляндии: гарантии безопасности для Украины требуют готовности к борьбе с РФ

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются так называемой "коалицией решительных", заставят европейские страны, которые их подпишут, противостоять России, если та в будущем снова начнет агрессию против Украины.

Об этом финский президент заявил в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Стубб, прежде всего гарантии безопасности являются фактором сдерживания.

"Этот фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы быть убедительным, он должен быть сильным", – сказал он.

По словам президента Финляндии, гарантии вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией. В то же время он подчеркнул, что Россия не будет иметь права вето на их формат.

"Россия не имеет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого национального государства... Поэтому для меня не является вопросом, согласится Россия или нет. Конечно, она не согласится, но дело не в этом", – добавил он.

Отвечая на вопрос, будут ли означать эти гарантии, что европейские страны будут готовы вступить в военное противостояние с Россией в случае будущей агрессии против Украины, Стубб сказал: "Это идея гарантий безопасности по определению".

Он также убежден, что любые гарантии будут бессмысленными, если они не будут подкреплены реальной силой.

Стубб также признал, что сейчас шансов посадить хозяина Кремля Владимира Путина за стол переговоров немного.

"Эта война слишком велика, чтобы он мог ее проиграть. Он допустил, пожалуй, самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, безусловно, со времен окончания холодной войны, и он провалился во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь, рано или поздно, но сейчас я настроен достаточно пессимистично", – добавил финский президент.

