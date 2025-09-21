У Литві показали перший бронетранспортер місцевого виробництва

У литовському Паневежисі виготовлено перший бронетранспортер, тут збираються не тільки виробляти БТР, а й забезпечувати місцевий технічний огляд і постачати запасні частини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Бойову машину, що важить майже чотирнадцять тонн, було виготовлено в Паневежисі за п'ять місяців.

Директор підприємства, на якому було створено бронетранспортер, каже: ідея народилася через необхідність зміцнювати литовську оборону в ці неспокійні часи.

"Ми не обмежуємося лише однією одиницею. Ми поставили собі за мету виробляти більшу кількість транспортних засобів, частина з яких могла б залишатися в Литві, а частина – експортуватися в країни Європи та НАТО. Попит досить великий", – каже директор підприємства "Aurida Engineering Company" Мантас Клупшас.

LRT

Підприємство вже привернуло увагу зарубіжних країн, з деякими з яких навіть ведуться переговори про виробництво бронетехніки.

На рік завод міг би виробляти 120 таких бронетранспортерів і забезпечувати їхнє технічне обслуговування. За словами директора підприємства, оскільки все виробництво розташоване в Паневежисі, це забезпечує надійність ланцюжка поставок і швидке реагування на мінливі потреби.

Броньований позашляховик швидкого реагування призначений не тільки для військових дій. Він пристосований для медичної евакуації, підтримки протитанкових або піхотних військ, виконання функцій командного пункту.

Вартість броньованого автомобіля, виробленого в Паневежисі, становить понад півмільйона євро. Крім основної моделі, підприємство планує випустити ще п'ять різних версій броньованих автомобілів, пристосованих для різних завдань – від транспортування до підтримки військ.

Раніше стало відомо, що чеське Міністерство оборони закупить 24 колісні броньовані автомобілі Titus.

У березні в Польщі уклали перший контракт на закупівлю у національного виробника бойових машин піхоти Borsuk, які є першими БМП повністю польського виробництва.