В Литве показали первый бронетранспортер местного производства

В литовском Паневежисе изготовлен первый бронетранспортер, здесь собираются не только производить БТР, но и обеспечивать местный технический осмотр и поставлять запасные части.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Боевая машина, весящая почти четырнадцать тонн, была изготовлена в Паневежисе за пять месяцев.

Директор предприятия, на котором был создан бронетранспортер, говорит: идея родилась из-за необходимости укреплять литовскую оборону в эти неспокойные времена.

LRT

"Мы не ограничиваемся только одной единицей. Мы поставили себе цель производить большее количество транспортных средств, часть из которых могла бы оставаться в Литве, а часть – экспортироваться в страны Европы и НАТО. Спрос достаточно большой", – говорит директор предприятия "Aurida Engineering Company" Мантас Клупшас.

Предприятие уже привлекло внимание зарубежных стран, с некоторыми из которых даже ведутся переговоры о производстве бронетехники.

В год завод мог бы производить 120 таких бронетранспортеров и обеспечивать их техническое обслуживание. По словам директора предприятия, поскольку все производство расположено в Паневежисе, это обеспечивает надежность цепочки поставок и быстрое реагирование на меняющиеся потребности.

Бронированный внедорожник быстрого реагирования предназначен не только для военных действий. Он приспособлен для медицинской эвакуации, поддержки противотанковых или пехотных войск, выполнения функций командного пункта.

Стоимость бронированного автомобиля, произведенного в Паневежисе, составляет более полумиллиона евро. Кроме основной модели, предприятие планирует выпустить еще пять различных версий бронированных автомобилей, приспособленных для различных задач – от транспортировки до поддержки войск.

Ранее стало известно, что чешское Министерство обороны закупит 24 колесных бронированных автомобиля Titus.

В марте в Польше заключили первый контракт на закупку у национального производителя боевых машин пехоты Borsuk, которые являются первыми БМП полностью польского производства.