Делегація Конгресу США вперше за шість років прибула в Китай

До Пекіна в неділю прибула група американських законодавців з метою подальшої стабілізації відносин між США й Китаєм, що стало першим подібним візитом з 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Американську делегацію очолює демократ Адам Сміт – колишній голова Комітету з питань збройних сил Палати представників, який здійснює нагляд за Пентагоном та Збройними силами США.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у Пекіні законодавці США сказали, що дві найбільші економіки світу повинні посилити взаємодію та "розтопити лід" у відносинах між собою.

"Ми обидва можемо визнати, що і Китай, і США мають працювати над зміцненням цих відносин, які не повинні бути такими, що між візитами представників Палати представників США проходить сім, шість років", – сказав Сміт на зустрічі.

Це – перший візит делегації Палати представників США до Китаю з 2019 року. Пандемія COVID-19 поклала край офіційним візитам з 2020-го, після чого відносини швидко погіршилися через розбіжності щодо походження коронавірусу.

Зустрічі в неділю передувала розмова лідерів США та Китаю Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, під час якої вони обговорили торговельні суперечки та ситуацію з додатком TikTok.

Після цього Трамп заявив, що обговорював з китайським лідером питання російсько-української війни та вважає, що Китай може сприяти мирному врегулюванню.