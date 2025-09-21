Делегация Конгресса США впервые за шесть лет прибыла в Китай

В Пекин в воскресенье прибыла группа американских законодателей с целью дальнейшей стабилизации отношений между США и Китаем, что стало первым подобным визитом с 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Американскую делегацию возглавляет демократ Адам Смит – бывший председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей, который осуществляет надзор за Пентагоном и Вооруженными силами США.

Во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цзяном в Пекине законодатели США сказали, что две крупнейшие экономики мира должны усилить взаимодействие и "растопить лед" в отношениях между собой.

"Мы оба можем признать, что и Китай, и США должны работать над укреплением этих отношений, которые не должны быть такими, что между визитами представителей Палаты представителей США проходит семь, шесть лет", – сказал Смит на встрече.

Это – первый визит делегации Палаты представителей США в Китай с 2019 года. Пандемия COVID-19 положила конец официальным визитам с 2020 года, после чего отношения быстро ухудшились из-за разногласий относительно происхождения коронавируса.

Встрече в воскресенье предшествовал разговор лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, во время которого они обсудили торговые споры и ситуацию с приложением TikTok.

После этого Трамп заявил, что обсуждал с китайским лидером вопрос российско-украинской войны и считает, что Китай может способствовать мирному урегулированию.