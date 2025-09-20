Трамп сподівається на допомогу Сі у врегулюванні війни в Україні

Американський президент Дональд Трамп заявив, що обговорював з китайським лідером Сі Цзіньпіном питання російсько-української війни, він вважає, що Китай може сприяти мирному врегулюванню.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на питання журналістів в Білому домі, передає "Європейська правда".

Трамп розповів, що спілкувався із Сі щодо врегулювання російсько-української війни.

"Подивимося, що станеться. Я сподіваюся, що нам вдасться зробити це. Ми з президентом Сі це обговорювали, і я гадаю, що він теж насправді хотів би побачити врегулювання, і думаю, що він працюватиме з нами, аби допомогти", – заявив Трамп.

Нещодавно Трамп заявив, що якби Європа вдарила санкціями по Китаю, який купує нафту в Росії, то Пекін тиснув би Москву, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.