На сході Польщі знайшли черговий уламок російського дрона

У Люблінському воєводстві, що на сході Польщі, виявили рештки російського дрона-приманки типу "Гербера".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Про знахідку уламків дрона поліції повідомив чоловік, який пішов по гриби в селі Сулміце в Замоському повіті.

"У лісовій місцевості, приблизно за 1,5 кілометра від найближчих будівель, він помітив уламки, схожі на дрон. Поліцейські виїхали на місце, підтвердили це повідомлення і забезпечили охорону території", – повідомив PAP речник командувача Воєводської поліції в Любліні Андрій Фійолек.

Пізніше прессекретар Відділу військової жандармерії в Любліні Даміан Станула сказав РАР, що знайдені рештки належали дрону типу "Гербера" – так званим дронам-приманкам.

Він додав, що після завершення робіт на місці знахідки безпілотника справа буде передана до окружної прокуратури в Замості.

У Люблінському воєводстві Польщі уламки дрона або ракети загалом були знайдені в 12 місцях.

Нагадаємо, під час першого масового вторгнення російських БпЛА до Польщі вночі 10 вересня у повітряний простір країни залетіло від 19 до, за неофіційними даними, понад 20 апаратів. Деякі з них залетіли на майже 300 км від східного кордону.

Єдиним руйнуванням внаслідок атаки стало пошкодження приватного житлового будинку у Вириках неподалік Любліна. Інформація про те, що це могло статися через ракету з винищувача, а не збитий БпЛА, спричинила додатковий скандал.

Міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі наслідки атаки несе Росія.

Напередодні повідомлялось про уламки ще одного російського БпЛА, знайдені біля кордону з Калінінградською областю Росії.