Міністр оборони Польщі: відповідальність за зруйнований будинок під Любліном несе РФ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що відповідальність за події в ніч з 9 на 10 вересня, в тому числі за часткове руйнування будинку в селі Вирики під Любліном, несе Російська Федерація.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського оборонного відомства наводить PAP.

Коментар міністра пролунав у контексті появи інформації про те, що будинок зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Коли його попросили підтвердити цю інформацію, Косіняк-Камиш зазначив, що "деталі з'ясовує прокуратура".

"Є кілька гіпотез, які можуть бути реальними – кожна з них повинна бути перевірена. Було б дуже безвідповідально з мого боку робити висновки сьогодні, тому що в інтернеті ми можемо прочитати про кілька різних причин, через які це могло статися, тому ці деталі повинні бути перевірені", – сказав він.

Косіняк-Камиш також підкреслив, що відповідальність за цей інцидент несе Росія: "Російські дрони – це причина, це мотив, і це винуватці".

Нагадаємо, 16 вересня Rzeczpospolita вийшли з публікацією про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських БпЛА до Польщі, зруйнувала ракета, у якої не спрацювала система наведення.

Президент Кароль Навроцький після цього зажадав пояснень в уряду Польщі.

У Міноборони Польщі запевнили, що не приховують інформацію про розслідування, та що незалежно від того, як саме постраждав будинок, відповідальність за це – на Росії, яка спрямувала безпілотники у повітряний простір Польщі.

Пошкодження приватного житлового будинку у Вириках – єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

