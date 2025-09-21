На востоке Польши нашли очередной обломок российского дрона

В Люблинском воеводстве, что на востоке Польши, обнаружили остатки российского дрона-приманки типа "Гербера".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

О находке обломков дрона полиции сообщил мужчина, который пошел за грибами в селе Сулмице в Замосском уезде.

"В лесной местности, примерно в 1,5 километрах от ближайших построек, он заметил обломки, похожие на дрон. Полицейские выехали на место, подтвердили это сообщение и обеспечили охрану территории", – сообщил PAP пресс-секретарь командующего Воеводской полицией в Люблине Андрей Фийолек.

Позже пресс-секретарь Отдела военной жандармерии в Люблине Дамиан Станула сказал РАР, что найденные остатки принадлежали дрону типа "Гербера" – так называемым дронам-приманкам.

Он добавил, что после завершения работ на месте находки беспилотника дело будет передано в окружную прокуратуру в Замостье.

В Люблинском воеводстве Польши обломки дрона или ракеты в общей сложности были найдены в 12 местах.

Напомним, во время первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу ночью 10 сентября в воздушное пространство страны залетело от 19 до, по неофициальным данным, более 20 аппаратов. Некоторые из них залетели почти на 300 км от восточной границы.

Единственным разрушением в результате атаки стало повреждение частного жилого дома в Вириках недалеко от Люблина. Информация о том, что это могло произойти из-за ракеты с истребителя, а не сбитого БПЛА, вызвала дополнительный скандал.

Министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за все последствия атаки несет Россия.

Накануне сообщалось об обломках еще одного российского БПЛА, найденных у границы с Калининградской областью России.