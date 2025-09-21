Головна опозиційна партія Туреччини переобрала лідера

Республіканська народна партія Туреччини (СНР), найбільша опозиційнв політсила країни, на позачерговому з'їзді в неділю переобрала своїм лідером Озгюра Озеля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

У неділю делегати СНР зібралися в Анкарі на другий позачерговий з'їзд за останні шість місяців. Озель був єдиним кандидатом на посаду лідера партії та був переобраний 835 голосами з-поміж 917.

Ці вибори мають переважно символічний характер і насамперед спрямовані на зміцнення влади Озеля в СНР на тлі судового процесу проти найбільшої опозиційної сили Туреччини.

У жовтні суд в Анкарі може анулювати головування Озеля в Республіканській народній партії за підсумками виборів у листопаді 2023 року, на яких він переміг Кемаля Киличдароглу.

Прокуратура стверджує, що тоді Озель нібито підкупив голоси делегатів, аби обратись лідером СНР. Якщо суд стане на бік обвинувачення, найбільша опозиційна сила Туреччини може втратити лідера незадовго до важливих місцевих виборів.

Переобрання Озеля на позачерговому зʼїзді Республіканської народної партії, сподіваються його соратники, допоможе застрахувати політсилу від втручання з боку турецької влади.

Зазначимо, що це не перший судовий позов проти Озеля – раніше його вже звинуватили в "образі президента" Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Це відбувається на тлі іншого гучного судового процесу проти опозиції – арешта популярного мера Стамбула Екрема Імамоглу, який спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.