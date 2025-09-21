Главная оппозиционная партия Турции переизбрала лидера

Республиканская народная партия Турции (СНР), крупнейшая оппозиционная политическая сила страны, на внеочередном съезде в воскресенье переизбрала своим лидером Озгюра Озеля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

В воскресенье делегаты СНР собрались в Анкаре на второй внеочередной съезд за последние шесть месяцев. Озель был единственным кандидатом на пост лидера партии и был переизбран 835 голосами из 917.

Эти выборы носят преимущественно символический характер и в первую очередь направлены на укрепление власти Озеля в СНР на фоне судебного процесса против крупнейшей оппозиционной силы Турции.

В октябре суд в Анкаре может аннулировать председательство Озеля в Республиканской народной партии по итогам выборов в ноябре 2023 года, на которых он победил Кемаля Кылычдароглу.

Прокуратура утверждает, что тогда Озель якобы подкупил голоса делегатов, чтобы избраться лидером СНР. Если суд встанет на сторону обвинения, крупнейшая оппозиционная сила Турции может потерять лидера незадолго до важных местных выборов.

Переизбрание Озеля на внеочередном съезде Республиканской народной партии, надеются его соратники, поможет застраховать политсилу от вмешательства со стороны турецких властей.

Отметим, что это не первый судебный иск против Озеля – ранее его уже обвинили в "оскорблении президента" Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это происходит на фоне другого громкого судебного процесса против оппозиции – ареста популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.