Британія схвалила будівництво другої злітної смуги в аеропорту "Гатвік" за $3 млрд

Велика Британія схвалила будівництво другої злітно-посадкової смуги в аеропорту "Гатвік" у Лондоні в рамках стимулювання економічного зростання.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це найновіший інфраструктурний проєкт, який просуває уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера в рамках заходів зі стимулювання економічного зростання.

Міністр транспорту Гайді Александер оголосила про це рішення, давши зелене світло проєкту вартістю 2,2 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), що фінансується з приватних джерел, у другому за величиною аеропорту Британії.

Розширення аеропорту "Гатвік" відбувається після того, як уряд також висловив підтримку будівництву третьої злітно-посадкової смуги в аеропорту "Гітроу" на початку цього року, оскільки Стармер і міністр фінансів Рейчел Рівз прагнуть підняти економіку Британії за допомогою великих інфраструктурних робіт.

Країна вже дала попередню згоду на розширення аеропорту "Гатвік" у лютому, при цьому підтримка плану була обумовлена вирішенням "Гатвіком" проблем, пов'язаних із додатковим шумом і трафіком.

Обізнаний співрозмовник зазначив, що додаткова пропускна здатність аеропорту Гатвік сприятиме зростанню економіки, і що уряд сподівається, що нова злітна смуга буде введена в експлуатацію до наступних загальних виборів, які мають відбутися у 2029 році.

"Гатвік" заявляє, що розширення злітної смуги дозволить щорічно обслуговувати додаткові 80 млн пасажирів, що становить близько 100 тисяч додаткових рейсів на рік.

Наприкінці липня у Британії авіадиспетчери повідомили про технічну проблему, яка спричинила порушення польотів у великих аеропортах Лондона та інших міст країни.

Тоді у Британії було скасовано майже два десятки рейсів до та з аеропортів країни. Внаслідок цього інциденту постраждав і "Гатвік".