У Британії другий день перебої з рейсами через збій у системі управління повітряним рухом

У четвер, 31 липня, у Британії було скасовано майже два десятки рейсів до та з аеропортів країни, на наступний день після того, як технічні проблеми з британською системою управління повітряним рухом спричинили масштабні перебої в роботі авіації.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними аналітичної компанії Cirium, у середу, 30 липня, було скасовано щонайменше 122 рейси, зокрема в аеропортах "Гатвік", Единбург та інших. Наступного дня вранці кількість скасувань сягнула 12 вильотів і 11 прильотів.

Серед скасованих – рейси з головного британського аеропорту "Гітроу", включаючи вильоти до Брюсселя і Торонто, а також прильоти з Нью-Йорка і Берліна.

Національна служба повітряного руху (NATS) заявила 30 липня, що її системи знову працюють у нормальному режимі після тимчасового переходу на резервне обладнання.

Міністерка транспорту Великої Британії Гайді Александер повідомила, що проведе зустріч з виконавчим директором NATS Мартіном Ролфом, аби з’ясувати обставини інциденту та заходи для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Вона також зазначила, що NATS співпрацює з авіакомпаніями та аеропортами для мінімізації затримок.

Тим часом головний операційний директор авіакомпанії Ryanair закликав голову NATS подати у відставку, наголосивши, що висновків з торішнього інциденту зроблено не було.

Нагадаємо, 19 липня у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.

Перед тим роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.