Британия одобрила строительство второй взлетной полосы в аэропорту "Гатвик" за $3 млрд

Великобритания одобрила строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Гатвик" в Лондоне в рамках стимулирования экономического роста.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это новейший инфраструктурный проект, который продвигает правительство премьер-министра Кира Стармера в рамках мер по стимулированию экономического роста.

Министр транспорта Хайди Александер объявила об этом решении, дав зеленый свет проекту стоимостью 2,2 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), финансируемому из частных источников, во втором по величине аэропорту Великобритании.

Расширение аэропорта "Гатвик" происходит после того, как правительство также выразило поддержку строительству третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Гитроу" в начале этого года, поскольку Стармер и министр финансов Рэйчел Ривз стремятся поднять экономику Великобритании с помощью крупных инфраструктурных работ.

Страна уже дала предварительное согласие на расширение аэропорта "Гатвик" в феврале, при этом поддержка плана была обусловлена решением "Гатвиком" проблем, связанных с дополнительным шумом и трафиком.

Осведомленный собеседник отметил, что дополнительная пропускная способность аэропорта "Гатвик" будет способствовать росту экономики, и что правительство надеется, что новая взлетная полоса будет введена в эксплуатацию до следующих всеобщих выборов, которые должны состояться в 2029 году.

"Гатвик" заявляет, что расширение взлетной полосы позволит ежегодно обслуживать дополнительные 80 млн пассажиров, что составляет около 100 тысяч дополнительных рейсов в год.

В конце июля в Великобритании авиадиспетчеры сообщили о технической проблеме, которая привела к нарушению полетов в крупных аэропортах Лондона и других городов страны.

Тогда в Великобритании было отменено почти два десятка рейсов в и из аэропортов страны. В результате этого инцидента пострадал и "Гатвик".