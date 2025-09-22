Латвійська поліція відправила до України колону транспортних засобів
Новини — Понеділок, 22 вересня 2025, 14:15 —
Державна поліція Латвії передала Україні чергову колону автомобілів та мікроавтобусів для потреб сектору безпеки і оборони.
Про це повідомило посольство України в Латвії у Facebook, пише "Європейська правда".
У понеділок, 22 вересня, посол України в Латвії Анатолій Куцевол взяв участь у відправленні чергової колони автомобілів та мікроавтобусів для потреб сектору безпеки і оборони України.
Зокрема Латвія відправила Україні 32 транспортні засоби. Майже половина з них – це службові автомобілі латвійської поліції, що підлягали заміні.
Разом з автотранспортом в Україну буде доставлено гуманітарний вантаж: дитячі речі, шкільне приладдя та інші необхідні речі для підтримки дітей і для потреб українських закладів освіти. Додаткову допомогу також надала Латвійська баскетбольна асоціація, передавши спортивний інвентар для українських дітей та молоді.
Передана допомога буде спрямована до найбільш постраждалих регіонів України – Донецької та Харківської областей.
Нагадаємо, Латвія передала Україні нову партію бронетранспортерів Patria, а Естонія передала Україні партію поліцейських автомобілів.