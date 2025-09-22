Латвійська поліція відправила до України колону транспортних засобів

Державна поліція Латвії передала Україні чергову колону автомобілів та мікроавтобусів для потреб сектору безпеки і оборони.

Про це повідомило посольство України в Латвії у Facebook, пише "Європейська правда".

У понеділок, 22 вересня, посол України в Латвії Анатолій Куцевол взяв участь у відправленні чергової колони автомобілів та мікроавтобусів для потреб сектору безпеки і оборони України.

Зокрема Латвія відправила Україні 32 транспортні засоби. Майже половина з них – це службові автомобілі латвійської поліції, що підлягали заміні.

Разом з автотранспортом в Україну буде доставлено гуманітарний вантаж: дитячі речі, шкільне приладдя та інші необхідні речі для підтримки дітей і для потреб українських закладів освіти. Додаткову допомогу також надала Латвійська баскетбольна асоціація, передавши спортивний інвентар для українських дітей та молоді.

Фото: Facebook

Передана допомога буде спрямована до найбільш постраждалих регіонів України – Донецької та Харківської областей.

Нагадаємо, Латвія передала Україні нову партію бронетранспортерів Patria, а Естонія передала Україні партію поліцейських автомобілів.