Естонія передала Україні партію поліцейських автомобілів

Естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У партію входять 13 Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala і один Nissan Patrol. Частина автомобілів була придбана на пожертви.

Автомобілі будуть передані прикордонній службі України та поліції Херсона, Житомира, Сум і Чернігова.

Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) Егерт Белічев зазначив, що сила країни починається з внутрішньої безпеки, і українська поліція та прикордонники перебувають на передовій, допомагаючи своєму народу.

"Однак для цього їм не вистачає транспортних засобів, оскільки вони старі, а багато машин було знищено під час російських атак", – сказав він.

Белічев розповів, що після того, як в Україну були відправлені перші автомобілі, керівництво естонської поліції задумалося про те, чим можна допомогти Україні.

Разом із столичним Rotary Club поліція зібрала пожертв на 75 000 євро. На ці гроші було куплено вісім Škoda Scala – автомобілі, які раніше використовувалися в PPA, які були повернуті продавцю після закінчення терміну лізингу і тепер викуплені для України.

Решта автомобілів були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією.

З 2024 року Естонія вже втретє передає поліцейські автомобілі Україні. Всього в Україну було відправлено 57 машин оперативних служб.

Нагадаємо, у червні Міноборони Естонії повідомило про постачання Україні нової партії артилерійських боєприпасів.

Повідомляли також, що в Естонії хочуть вирішити проблему надлишку м’яса дикого кабана, відправивши його Україні.