Латвийская полиция отправила в Украину колонну транспортных средств

Государственная полиция Латвии передала Украине очередную колонну автомобилей и микроавтобусов для нужд сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщило посольство Украины в Латвии в Facebook, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 22 сентября, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол принял участие в отправке очередной колонны автомобилей и микроавтобусов для нужд сектора безопасности и обороны Украины.

В частности, Латвия отправила Украине 32 транспортных средства. Почти половина из них – это служебные автомобили латвийской полиции, подлежавшие замене.

Вместе с автотранспортом в Украину будет доставлен гуманитарный груз: детские вещи, школьные принадлежности и другие необходимые вещи для поддержки детей и для нужд украинских учебных заведений. Дополнительную помощь также оказала Латвийская баскетбольная ассоциация, передав спортивный инвентарь для украинских детей и молодежи.

Фото: Facebook

Переданная помощь будет направлена в наиболее пострадавшие регионы Украины – Донецкую и Харьковскую области.

Напомним, Латвия передала Украине новую партию бронетранспортеров Patria, а Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей.