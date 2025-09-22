Путін пропонує Трампу тимчасову угоду для контролю над ядерною зброєю

Господар Кремля Владімір Путін сказав, що Росія готова дотримуватись кількісних обмежень на ядерну зброю за Договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), участь у якому вона "призупинила" у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

Під час виступу на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки РФ у понеділок Путін оголосив про готовність Москви дотримуватись ключових положень СНО-3 після 5 лютого 2026 року, коли спливає термін його дії.

"Щоб не провокувати подальшу гонку стратегічних озброєнь, забезпечити прийнятний рівень передбачуваності та стриманості, вважаємо виправданим спробувати зберегти на нинішньому досить турбулентному етапі статус-кво, що склався завдяки СНО", – сказав він.

Господар Кремля уточнив, що Росія після 2026 року готова "продовжити протягом одного року дотримуватися центральних кількісних обмежень" за Договором, але "тільки за умови, що США будуть діяти аналогічним чином".

СНО-3 – договір, який Росія та США уклали у 2010 році для контролю за так званими стратегічними наступальними озброєннями, тобто стратегічною ядерною зброєю та її носіями. Дія СНО-3 кілька разів продовжувалась, востаннє – у 2020 році.

У лютому 2023 року Владімір Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в Договорі про СНО-3 – хоча документ і не передбачає такого механізму, але цей крок стався на тлі ядерного шантажу Заходу з боку Москви. При цьому РФ і далі залишається стороною договору.

Цей крок став фактично останнім у демонтажі двосторонніх угод про контроль озброєнь між США та Росією.

У серпні Росія оголосила, що більше не буде дотримуватись "самообмежень" на розгортання ракет середньої та малої дальності, які проголосила після краху відповідного ракетного договору зі США у 2019 році.