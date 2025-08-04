РФ каже, що відмовилась від "самообмежень" щодо розгортання наземних ракет
Росія оголосила, що більше не буде дотримуватись "самообмежень" на розгортання ракет середньої та малої дальності, які проголосила після краху відповідного ракетного договору зі США.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ, пише "Європейська правда".
Російське МЗС заявило, що після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) добровільно пішло на "односторонні самообмеження" на розміщення таких ракет наземного базування.
"Однак доводиться констатувати, що російські ініціативи не зустріли взаємності", – жаліється Москва, перераховуючи кілька прикладів "порушень".
У звʼязку з цим зовнішньополітичне відомство Росії "констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь і уповноважене заявити, що Російська Федерація більше не вважає себе пов'язаною відповідними раніше прийнятими самообмеженнями".
США і Росія вийшли з договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) часів "Холодної війни" у серпні 2019 року – після того, як кожен звинуватив один одного у порушенні угоди.
Деталі читайте в архівній статті "Європа за доби гонки озброєнь".