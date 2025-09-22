Путин предлагает Трампу временное соглашение для контроля над ядерным оружием

Хозяин Кремля Владимир Путин сказал, что Россия готова соблюдать количественные ограничения на ядерное оружие по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), участие в котором она "приостановила" в 2023 году.

Во время выступления на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в понедельник Путин объявил о готовности Москвы соблюдать ключевые положения СНВ-3 после 5 февраля 2026 года, когда истекает срок его действия.

"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе статус-кво, сложившийся благодаря СНВ", – сказал он.

Хозяин Кремля уточнил, что Россия после 2026 года готова "продолжить в течение одного года соблюдать центральные количественные ограничения" по Договору, но "только при условии, что США будут действовать аналогичным образом".

СНВ-3 – договор, который Россия и США заключили в 2010 году для контроля за так называемыми стратегическими наступательными вооружениями, то есть стратегическим ядерным оружием и его носителями. Действие СНВ-3 несколько раз продлевалось, в последний раз – в 2020 году.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о "приостановке" участия России в Договоре о СНВ-3 – хотя документ и не предусматривает такого механизма, но этот шаг произошел на фоне ядерного шантажа Запада со стороны Москвы. При этом РФ и дальше остается стороной договора.

Этот шаг стал фактически последним в демонтаже двусторонних соглашений о контроле вооружений между США и Россией.

В августе Россия объявила, что больше не будет соблюдать "самоограничения" на развертывание ракет средней и малой дальности, которые провозгласила после краха соответствующего ракетного договора с США в 2019 году.