Туск: у Польщі не знайшли дронів з бойовою частиною

Польський прем’єр Дональд Туск розповів, що серед дронів, які впали на території Польщі в ніч на 10 вересня, наразі не виявили БПЛА з бойовою частиною.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського уряду наводить PAP.

Туск зазначив, що наразі немає підстав припускати, що знайдені дрони становили небезпеку.

"Наразі немає підстав вважати, що будь-яка з цих знахідок становила загрозу. Наразі не виявлено жодного бойового дрона, який міг би вибухнути або будь-яким іншим чином завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну, але ми дуже зосереджені на цьому" – запевнив він.

На питання, чому досі невідомо, скільки дронів упало на території Польщі, Туск відповів: "Ми дізнаємося, скільки дронів упало, коли всі вони будуть знайдені".

При цьому прем'єр іронічно зауважив, що росіяни не повідомили, скільки дронів фактично порушили повітряний простір Польщі.

"Ми намагаємося бути дуже чесними в цьому питанні і, перш за все, не викликати паніку", – сказав він.

Туск також заявив, що в питаннях оборони він не має наміру шукати внутрішніх політичних суперечок.

На його думку, польська армія також повинна змінити "традиційне мислення, символом якого є танки, вертольоти чи винищувачі, на мислення, більш адекватне сучасному театру війни, де ми маємо справу з так званими автономними пристроями".

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

