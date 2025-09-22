Туск: в Польше не нашли дронов с боевой частью

Польский премьер Дональд Туск рассказал, что среди дронов, которые упали на территории Польши в ночь на 10 сентября, пока не обнаружили БПЛА с боевой частью.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы польского правительства приводит PAP.

Туск отметил, что пока нет оснований предполагать, что найденные дроны представляли опасность.

"Пока нет оснований считать, что любая из этих находок представляла угрозу. Пока не выявлено ни одного боевого дрона, который мог бы взорваться или каким-либо другим образом нанести вред жителям или их имуществу, но мы очень сосредоточены на этом", – заверил он.

На вопрос, почему до сих пор неизвестно, сколько дронов упало на территории Польши, Туск ответил: "Мы узнаем, сколько дронов упало, когда все они будут найдены".

При этом премьер иронично заметил, что россияне не сообщили, сколько дронов фактически нарушили воздушное пространство Польши.

"Мы стараемся быть очень честными в этом вопросе и, прежде всего, не вызывать панику", – сказал он.

Туск также заявил, что в вопросах обороны он не намерен искать внутренних политических споров.

По его мнению, польская армия также должна изменить "традиционное мышление, символом которого являются танки, вертолеты или истребители, на мышление, более адекватное современному театру войны, где мы имеем дело с так называемыми автономными устройствами".

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Читайте также: Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.